رئيسا العراق وموريتانيا يصلان إلى المنامة للمشاركة في قمة البحرين العربية

وصل إلى المنامة اليوم الأربعاء، الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين.. كما وصل إلى المنامة أيضا رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني للمشاركة في قمة البحرين العربية

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية(بنا)، أنه كان في مقدمة مستقبلي الرئيسين العراقي والموريتاني الممثل الشخصي للعاهل البحريني رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، والأمين العام ل جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، ورئيس بعثة الشرف السفير خالد أحمد المنصور.