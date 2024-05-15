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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة العربية في البحرين

تميم بن حمد آل ثاني
تميم بن حمد آل ثاني
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يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفد بلاده للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد يوم غد الخميس، في مملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن أمير قطر سيرافقه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووفد رسمي.

وتنطلق أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين، غدا حيث يجتمع القادة العرب; لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالقضايا والملفات الراهنة، فضلا عن سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

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