الأمن يضبط مخدرات بقيمة 2.4 مليون جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية بقيمة مالية 2,4 مليون جنيه تقريباً

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية قيام (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما "21 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 23 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2,225 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية FN - طبنجة - 3 خزائن وعدد من الطلقات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,4 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.