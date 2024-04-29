العثور على جثة شخص أحشاؤه خارج جسده فى الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، جهودها لكشف غموض عثور أحد الأشخاص على جثة شاب يعتقد انه فى العقد الثاني من عمره مستخرج احشاؤه خارج جسده وملقى به فى طريق السنبلاوين- الزقازيق الجديد، بنطاق مركز السنبلاوين .

العثورعلى جثة شخص احشاءه خارج جسده فى الدقهلية:

البداية كانت حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة النسبلاوين، بورود بلاغ من شخص يدعى "أحمد.م.ا"، 42 عاما، صاحب ورشة ثلاجات نقل ومقيم بندر السنبلاوين بعثوره على جثة شخص ملقاة على طريق ترابي غير ممهد موازي لطريق "السنبلاوين- الزقازيق" الجديد .

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث و بالفحص تبين ان الجثمان لذكر فى العقد الثاني من عمره يرتدي ملابسه كاملة وبه اصابة عبارة عن جرح وغزية بالبطن من الناحية اليمنى ومنتصف البطن وخروج جزء من الأمعاء والصدر "الأحشاء" من الناحية اليسرى وجرح قطعي بالذراع الأيسر ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي.

بسؤال المبلغ قرر انه حال عودته من الورشة محل عمله متوجها الى محل إقامته وعند مروره بالطريق المشار اليه عثر على جثمان وحضر للإبلاغ.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها واتخاذ إجراءات النشر عنها والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وفرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية تنسيقا مع قطاع الأمن العام وبإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وملابساتها.