النيابة الإدارية تكرم أعضاء وموظفي إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد

شَهدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلي للنيابة الإدارية احتفالية "تكريم أعضاء وموظفي إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح".

فى كلمته، رحب كل من المستشار محمد شريف - مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشار حَسَّان عبد الصالحين - مدير وحدة الشكاوى، والمستشارة الزهراء كمال خالد - مديرة وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح بالمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة؛ ووجهوا الشكر لتشريفه هذا التكريم، ولدَعمه المتواصل لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد

واعربوا عن خالص شكرهم لأعضاء الإدارة، وموظفي الجهاز الإداري بها؛ على ما بذلوه من جهدٍ وتفانٍ في العمل على مدار عام كامل كان من شأنه تحقيق إنجاز غير مسبوق لإحصائية الشكاوى بالنيابة الإدارية، خاصة مع تطور وتنوع آليات تلقي الشكاوى المستحدثة بالاستعانة بمنظومة التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف بالأساس لتمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في الشكوى.

من جانبه حرص مع المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، على توجيه الشكر لكافة لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وأكد على أهمية استمرار الأداء والجهد بذات المنوال بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، كمحاورٍ أساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها المتعددة؛ بما من شأنه تكريس دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

فى ختام الاحتفالية تم تكريم كلاً من أعضاء الإدارة وهم:

١) المستشارة هند محمد بدر الدين المِتِنَّاوي – الوكيل العام الأول

٢) المستشارة مروة البيومي محمد البيومي - الوكيل العام الأول

٣) المستشارة ماجي مُحي مَهدي - الوكيل العام الأول

٤) المستشار أشرف محمد إسماعيل - الوكيل العام الأول

٥) المستشا أحمد إبراهيم محمد إبراهيم - الوكيل العام الأول

٦) المستشارة إنجي جمال أَبيب - الوكيل العام

٧) المستشارة الدكتورةةشيماء عطية عماد الدين نِجم - الوكيل العام

٨) المستشار محمد يحي فؤاد درويش - الوكيل العام

٩) المستشارة شيرين زكريا السيد - الوكيل العام

كما تم تكريم موظفي الجهاز الإداري وهم:

١) أمل رفاعي فرج – مدير السكرتارية

٢) رانيا محمد توفيق – مدير إدارة

٣) منال جودة أحمد – مدير إدارة

٤) محمد عبد الغني محمد عيد – مدير إدارة

٥) إيمان عبد الفضيل – مدير إدارة

٦) ياسر حمدي محمد – رئيس قسم

٧) حمادة أبو السعود – رئيس قسم

٨) دينا عبد الحكيم محمد – رئيس قسم

٩) محمود محمد بيومي – باحث تنمية إدارية

١٠) سعيد عبد الصادق محمد – باحث تنمية إدارية

١١) إسراء علي محمد – موظفة بالإدارة

١٢) كرستين إسحاق حليم – أخصائي تمويل ومحاسبة

١٣) سحر محمد قرني – باحث تنمية إدارية

١٤) صلاح منصور جاد الله – رئيس قسم

١٥) إيمان كامل محمد – موظفة بالإدارة