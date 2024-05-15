أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز التي تقام على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الـ23 الدوري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة من 19 مباراة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - صامويل أمادي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: كوكو - خالد صبحي - سعد سمير - احمد بلحاج - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - نور علاء - مروان عثمان.