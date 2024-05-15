اليوم... بدء التشغيل التجريبي لـ“التاكسي الكهربائي" داخل العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتعاون مع وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع السياراتالكهربائية بالعاصمة الإدارية "تاكسي العاصمة"، وذلك تحت إشراف وزارةالنقل، والتي تتضمن في مرحلتها الاولي 10سيارات لخدمة المواطنين والمترددين على المدينة من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة ،

وتم الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضوركل من المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.·

في هذا السياق قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة وهو ما يتماشى مع خطة الدولة نحو التحول لإستراتيجية النقل الأخضر التي تتبناها الدولةووزارة النقل الفترة الحالية، كما أن السيارة لا تصدر أصواتًا مرتفعة أو انبعاثات للعوادم

ومن جانبه صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية "سعداء بهذه الخطوة المتطورة حيث تتمتع السيارات بدرجة عالية من الأمان للركاب فجميعها مراقبة بكاميرات مراقبة من الداخل والخارجوأجهزة تحديد الموقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزيةداخل شركة الاتحاد العربي، وهذا يعكس حرص الشركة، علي سلامة المواطنين وسهولة التنقلداخل العاصمة الإدارية".جدير بالذكر ان حجز السيارة سيكون متوفر عنطريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول المزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق بطاقات السداد أو الدفع النقدي كما يوجد خطساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهيةتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية العاصمة الإدارية كمدينة من مدنالجيل الرابع، حيث تسعى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى تطبيق مفهومالاستدامة والتحول الأخضر في جميع جوانب حياة المواطنين، وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة.

تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات الضارة، مما يسهم في بناء بيئة مستدامة وصحية للمجتمع والأجيال القادمة.