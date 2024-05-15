باستثمارات 10 مليارات جنيه.. Mercon Developments تطلق أحدث مشروعاتها “Nurai“ في القاهرة الجديدة

أعلنت شركة Mercon Developments إطلاق أحدث مشروعاتها Nurai والذي سيقام على مساحة 16 فدان في موقع استراتيجي متميز في منطقة اللوتس بجولدن سكوير قلب القاهرة الجديدة ، يأتي هذا المشروع استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته الشركة في مشروعاتها المتنوعة ويمثل نقلة نوعية في مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة، بالإضافة لتجسيده رغبة Mercon Developments في تقديم مفاهيم عقارية جديدة قادرة علي تقديم منتج مختلف واكثر تميزا في السوق العقاري المصري من خلال تعزيز مفاهيم الاستدامة والرفاهية والتجارب المتميزة للعملاء، وسيساعد هذا المشروع على صياغة شكل جديد لمفاهيم المعيشة مما يجعله نموذجًا متميز وناجح لباقي المطورين العقاريين .

Nurai مشروع متعدد الاستخدامات يتميز بتصميماته المختلفة والمتميزة التي تظهر لأول مره في السوق العقاري المصري ويحتوي المشروع علي 350 وحدة بإجمالي استثمارات تصل لحوالي 10 مليارات جنية وتسعي الشركة لتحقيق مبيعات مستهدفة منه عام في 2024 حوالي 3 مليارات جنية تقريبا وتصل المساحات المفتوحة و الخضراء الى 80% من اجمالي حجم المشروع.



حول المشروع عبر المهندس أحمد إمبابي رئيس مجلس إدارة شركة Mercon Developments عن سعادته البالغة بالمشروع مؤكدا أن Nurai سيكون تحفة معمارية متميزة في التجمع الخامس، ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيرسخ مكانة Mercon كشركة رائدة في السوق وسيلبي رغبة العملاء في الحصول على الوحدات الفاخرة وعالية الجودة خاصة وأن المشروع متعدد الاستخدامات سكني تجاري، يتميز بوجود أماكن مخصصة لممارسة الرياضة ومسار للدراجات وحمام سباحة ومسطحات مائية ، كما يتضمن المشروع منطقة تجارية، ومرافق ترفيهية، و مناظر طبيعية خلابة، و مداخل فاخرة، ونظام أمني متطور، بالإضافة إلي الوحدات الفندقية معتمدين علي تصميمات عصرية تجمع ما بين الرقي والفخامة.

وأضاف إمبابي أن مشروع Nurai سيتم تنفيذه على أربعة مراحل وسنبدأ التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة خاصة وأن الشركة قامت بضخ 800 مليون جنية في الانشاءات من أجل تسليم المشروع في الموعد المحدد دون أي تأخير بعد أربعة سنوات.

وأشار إلى أن شركة Mercon Developments تمتلك رؤية فريدة قائمة على الابداع والعمل المستمر واقتناص فرص استثمارية مختلفة تلبي تطلعات عملائها، كما تسعى الشركة لتقديم منتجات عقارية فريدة من نوعها تراعي فيها احتياجات العميل وفي نفس الوقت تراعي تطورات السوق العالمي، حيث انتهجت الشركة منذ بداية عملها استراتيجية عمل قائمة على التخطيط والدراسة المستمرة للسوق العقاري وتقديم منتج مختلف، كما قامت الشركة بالتعاون مع كبري الاستشاريين الهندسيين على رأسهم المهندس /عمر عقيل، المبدع الذى نجح ببراعة في تصميم الكومباوند كلوحة فنية تنبض بالحياة، حيث تتجلى روعة التصميم في حقيقة أن جميع الوحدات تتمتع بإطلالة استثنائية، وتتمتع بتهوية طبيعية وإضاءة طبيعية متفردة تمتزج فيها مكونات عناصر البناء مما يخلق توازن بيئي يؤكد حرص الشركة علي استخدام العناصر التي تخدم الاستدامة، و تعكس الخطوط الأنيقة والتفاصيل الدقيقة الرؤية الفنية للمهندس عمر عقيل. الذي أضفى على المشروع طابع فريد يميزه عن غيره.

كذلك تعاقدت الشركة مع عدد من الكيانات والخبرات الفنية المتخصصة بالقطاع مثل شركة انفرجن للإدارة وتطوير المشاريع من أجل الإشراف على المشروع لحرص الشركة على تقديم أفضل تجربة معيشية للعملاء، خاصة وأن شركة انفرجن تمتلك العديد من الخبرات الشابة التي تمتد لأكثر من 25 عاما فى مجال إدارة وتطوير المشروعات وهو ما يعتبر قيمة مضافة للمشروع.

واكد المهندس كامل إبراهيم رئيس قطاع التطوير لشركة انفرجن للإدارة وتطوير المشاريع علي ان تعاونه مع شركة Mercon Developments أضافة كبيرة بصفتها واحدة من الشركات الواعدة في قطاع التطوير العقاري التي تنطلق بسرعة الصاروخ نحو منافسة الكبار لتكون واحدة منهم ، وهو ما يضع علي عاتقنا المزيد من الأعباء في تقديم كل ما هو جديد في السوق العقارى المصرى خاصة وأن مشروع Nurai يتميز بتصميمات أكثر عصرية، وشركة Mercon من الشركات القلائل التي تسعى دائما للتواجد في مناطق استثمارية ذات جاذبية عالية وتخاطب شرائح معينة من العملاء، وشركة انفرجن تمتلك العديد من الخبرات الشابة تمتد لأكثر من ٢٥ عاما فى مجال إدارة وتطوير المشروعات حيث بلغ عدد المشروعات التي تشرف عليها شركة انفرجن أكثر من ٣٥ مشروعا موزعة على مناطق التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، وغرب القاهرة، والساحل الشمالي الغربي، ورأس سدر والصعيد والمستقبل سيتى ، وأن هذه المشاريع مملوكة لأكثر من ٢٠ شركة، عاملة في السوق المصرية، تمتلك جميعها سمعة طيبة، بإجمالي حجم مبيعات يتخطى ال ١٠٠ مليار جنيه.

وأعرب المهندس محمد زكي رئيس مجلس إدارة شركة British automotive والشريك في مشروع Nurai عن سعادته البالغة بالشراكة مؤكدا ان المشروع متكامل يقع بأكثر الاماكن تميزا في التجمع الخامس يتميز بوجود الخدمات الجديدة والمتفردة في هذه المنطقة الجاذبة مما يجعله قبلة حقيقية لراغبي الاستثمار وانه سعيد بالدخول في قطاع الاستثمار العقاري والذي يعتبر أحد اهم القطاعات استقرارا وقدرة على النمو.

Nurai جزء من خطة شركةMercon Developments التوسعية بالسوق المصرى وجزء أيضا من استراتيجية الشركة في اختيار مواقع متميزة تزيد من فرص نجاح المشروع والتي دأبت الشركة عليه منذ بدايتها حيث انها تعتمد علي الاستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصاميم تعتمد على الطاقة المتجددة. وهو ما يعكس رؤيتنا في تقديم مجتمعات حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكن، وتساهم في التطور الحضري والاقتصادي لمصر.

يذكر أن Mercon Developments واحدة من الشركات الواعدة في السوق العقاري المصري حيث قدمت أكثر من 70 مشروعا ناجحا طوال الفترة السابقة منها مول جي 7 في التجمع الخامس. وبافو تاور في العاصمة الإدارية الجديدة وشاركت في العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. وميناء دبي في محافظة الإسكندرية والبرج الايقوني في العاصمة الإدارية الجديدة. وجراند جيتس في العاصمة الإدارية الجديدة. وأبراج CBD في حي السفارات الصينية، بجانب مشروعات أخري مثل تأسيس سكة حديد أحادية وتأسيس محطة نقل العاصمة الجديدة وغيرها من المشروعات القومية العملاقة.