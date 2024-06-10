الثانوية العامة 2024| اليوم.. امتحاني التربية الدينية و"الوطنية"

ينطلق، اليوم الإثنين، ماراثون الثانوية العامة 2024، ويؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

ويؤدي الطلاب مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، على فترتين، ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، اليوم الإثنين، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، عدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

ويبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الحالي، وحتى 20 يوليو المقبل.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لطلاب الثانوية العامة، بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.