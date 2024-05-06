غدًا.. بدء تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء بشمال سيناء

ترأس اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء اجتماع اليوم الاثنين بحضور رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة والمجالس لبحث الاستعدادات اللازمة لبدء تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء اعتبارًا من غد الثلاثاء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 137 لسنة 2023، على أن يتم تلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

واستعرض سكرتير عام المحافظة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسته المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح، والإجراءات المتخذة، والرسوم المحددة لجدية التصالح.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية جاهزة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم أمام المواطنين والعمل على تسريع معدلات الأداء، والعمل على تيسير الإجراءات وسرعة إنجازها.

وشدد على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء