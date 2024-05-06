ads
الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غدًا.. بدء تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء بشمال سيناء

غدا بدء تلقي طلبات
غدا بدء تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس  اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء اجتماع اليوم الاثنين بحضور رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة والمجالس لبحث الاستعدادات اللازمة  لبدء تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء اعتبارًا من غد الثلاثاء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 137 لسنة 2023، على أن يتم تلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

واستعرض سكرتير عام المحافظة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسته  المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح، والإجراءات المتخذة، والرسوم المحددة لجدية التصالح.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية جاهزة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم أمام المواطنين والعمل على تسريع معدلات الأداء، والعمل على تيسير الإجراءات وسرعة إنجازها.

وشدد على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء

أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء التصالح على مخالفات البناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الإجراءات القانونية قانون التصالح الجديد محافظة شمال سيناء