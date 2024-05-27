رئيس "الشهداء" يتفقد سير العمل بالمجمع الخدمي بوحدة زاوية الناعورة

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بزاوية الناعورة بمرافقة عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية وسكرتير الوحدة؛ للتأكد من انضباط الموظفين وانتظام العمل بملف التصالح بالوحدة القروية موجهاً إلى توعية المواطنين بضرورة استكمال ملفاتهم لتقنين أوضاعهم والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأكد أبو حطب على إعلام المواطنين بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة وفق قانون التصالح الجديد وترتيب خطوات التقديم للتيسير عليهم.

أبو حطب يتفقد أشجار المبادرة الرئاسية بزاوية الناعورة

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم برفقة عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة أعمال ري ونظافة أشجار المبادرة الرئاسية " ١٠٠ مليون شجرة" بالقرية مشدداً على اتباع الطرق السليمة للري و النظافة حول الأشجار لضمان تحقيق أهداف المبادرة.

ومن جانبهم تابع رؤساء الوحدات القروية أعمال رعاية الأشجار من ريٍ وتنظيف كلٌ منهم في نطاقه.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع الرقعة الخضراء بمختلف المحافظات لتحسين الرؤية البصرية، ومواجهة التغيرات المناخية، والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء.