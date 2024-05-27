"القصير" يتابع الأصول التابعة للوزارة في العامرية ويوجه برفع كفاءتها وحسن استغلالها

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الى مزرعة الإنتاج الحيواني التابعة للادارة المركزية للمحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية والواقعة في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ووجه القصير بضرورة رفع كفاءة المحطة وحسن استغلالها وذلك من خلال حق الانتفاع او الشراكة مع القطاع الخاص او منظمات المجتمع المدني حتى تحقق المردود الاقتصادى والأهداف المرجوة منها .

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة متابعة كافة الأصول التابعة للوزارة بجميع محافظات.

حضر الجولة الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية.

وكان وزير الزراعة قد قام صباح اليوم بجولة لمتابعة المشروعات الزراعية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.