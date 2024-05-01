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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ قوافل حياة كريمة

الشباب والرياضة بشمال
الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ قوافل حياة كريمة
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نفذت الإدارة المركزية للتنمية والنشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ممثلة فى إدارة "تنمية النشء" قوافل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية الطويل بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعه.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية و النشء، بحضور اللواء أسامة العفش رئيس مركز مدينة العريش ، ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، والشيخ منصور شيخ قرية الطويل، وعبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء.

وشهدت فعاليات قوافل "حياة كريمة " تقديم عروض فنية وألعاب رياضية وترويحية و ورش فنية لطلائع وفتيات القرية، إضافة إلى إقامة ندوات ضمن برنامج التوعية الدينية والأخلاقي والمؤتمر الوطني والفرق الكشفية و برنامج ريحانه وقافلة طبية.

تخلل تقديم تلك العروض عروض فنون شعبية ومسرح للعرائس التي رسمت البهجة والفرحة علي وجوة المشاركين حيث تم توزيع هدايا لعب أطفال ووجبات للمشاركين.

الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء