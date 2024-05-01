الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ قوافل حياة كريمة

نفذت الإدارة المركزية للتنمية والنشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ممثلة فى إدارة "تنمية النشء" قوافل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية الطويل بمشاركة ٥٠٠ طليع وطليعه.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وجيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية و النشء، بحضور اللواء أسامة العفش رئيس مركز مدينة العريش ، ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، والشيخ منصور شيخ قرية الطويل، وعبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء.

وشهدت فعاليات قوافل "حياة كريمة " تقديم عروض فنية وألعاب رياضية وترويحية و ورش فنية لطلائع وفتيات القرية، إضافة إلى إقامة ندوات ضمن برنامج التوعية الدينية والأخلاقي والمؤتمر الوطني والفرق الكشفية و برنامج ريحانه وقافلة طبية.

تخلل تقديم تلك العروض عروض فنون شعبية ومسرح للعرائس التي رسمت البهجة والفرحة علي وجوة المشاركين حيث تم توزيع هدايا لعب أطفال ووجبات للمشاركين.