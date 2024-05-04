مجلس مدينة العريش يشن حملة لإزالة المباني المخالفة

أصدر اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة إزالات برئاسة سكرتير عام المجلس، ومهندس التنظيم (الإدارة الهندسية) والإشغالات والمتابعة، ورئيس منطقة الخدمات، مدعومة بقوة أمنية من قسم ثاني العريش، وذلك بناءا علي توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة وإزالة المباني بدون ترخيص.

وقد جري إزالة 2 سور بالمهد محيط ميدان العتلاوي بدون ترخيص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

وحذر رئيس المدينة رؤساء مناطق الخدمات من أي مباني مخالفة للقانون بدون رخصة مباني سارية، وإذن استكمال، وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.