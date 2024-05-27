أهم إرشادات شراء الأضحية في ندوة بالمنيا

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين ندوة توعوية بعنوان " اهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر " بقاعة الوحدة المحلية القروية " اسطال " بمركز سمالوط.

يأتى تنفيذ سلسة الندوات في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وإداراتها بمختلف المراكز، والوحدات الفرعية على مستوى المدن، والقرى، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمنيا وذلك خلال الفتره من ٢٦ مايو إلى ٣ يونيو ٢٠٢٤ ٠

جاء ذلك بحضور حلمى فاروق نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط ، فاطمة الزهراء على مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، د.حنان مكرم مدير ادارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري، حكمت محمود مدير وحدة تكافؤ الفرص بمركز سمالوط

إرشادات شراء الأضحية

وكشفت الندوة أهم الإرشادات لشراء الأضحية وهى أن تكون العينان لامعتان ولا يوجد بها إصفرار أو إحمرار أو عمياء أو عوراء، أن تكون متوافقة من حيث السن والسلامة من العيوب غير عرجاء ولا هزيلة ولا مريضة، وأن يكون الحيوان نشيط ولا يعاني من مظاهر المرض والهزال، أن تكون شهية الحيوان مفتوحة لأن الحيوان المريض لا يأكل، التأكد من أن الصوف أو الشعر لامع وغير متساقط ونظيف، يجب أن يكون تنفس الحيوان طبيعي ولا يعاني من السعال أو وجود إفرازات من الأنف أو الفم أو اللسان، رأس الحيوان تكون مرفوعة لأعلى والأرجل مستقيمة وخالية من أي عرج.

كيف نفحص الحيوان يدوياً؟



يتم من خلال جس كلاً من الرقبة والظهر والذيل أو اللية ومقدمة الصدر للتأكد من امتلائها باللحم وعدم وجود جروح أو دمامل وتورمات ، عند شرائك للخروف أتركه على الأرض ولا تدع البائع يرفعه إلى الأمام لعدم خدعك في شكله.

أو أن يضربه ليظهر لك نشيط ومن أساليب الغش أيضاً تغيير الذبيحة عند الشحن والتحميل وقت الإنشغال بدفع الثمن. لذا وجب التعامل مع مزرعة موثوق فيها لأن أساليب الغش كثيرة فمنها من يضع الكثير من الملح إلى العلف ليشرب الحيوان الكثير من الماء لذا يجب الضغط على جانبي البطن ليظهر هل هو امتلاء طبيعي أم ملئ بالماء.

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