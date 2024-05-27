وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان ختام بطولة الهجن بشرم الشيخ

شهد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبمصاحبه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ختام بطولة الهجن بشرم الشيخ ، وبحضور محمد حماد البلوي نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن وامين عام الاتحاد الدولي للهجن وبالانابة في الحضور عن رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ ورئيس الاتحاد المصري للهجن عيد حمدان.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته الغامرة حيث تحول هذا المنتجع الرياضي الكبير للهجن الذي تشاهدونه الآن من صحراء جرداء الي هذا المنتجع الرياضي المميز والذي تم الانتهاء من تنفيذه بتوجيهات من رئيس الجمهورية.

وركز "صبحي" ان الهجن تحولت الان من عاده تمارسها القبائل الي رياضة تنافسية وهو المفهوم الجديد الذي تحولت اليه تلك الرياضة ،حيث اصبحت ايضا لها أهمية من خلال الإستثمار في سباقات الهجن والذي يعمل علي مزيد من دعم السياحة الرياضية حيث تعد رياضة الهجن من الرياضات التي يتابعها وتلقي رواج كبير لدي العديد من الجماهير في الوطن العربي بل وعلي الصعيد الدولي ايضا .

واكد وزير الشباب والرياضة علي ان رياضة الهجن تلقي الدعم الكامل من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يولي اهتماما كبيرا بهذه الرياضة والتي أثمرت عن امتلاك مصر لأول مضمار لسباقات الهجن بمواصفات عالمية بمدينة شرم الشيخ ، ليضاف لمجموعة المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي أصبحت مصر تتميز بها وأدي الي ان تكون مصر محط أنظار العالم كمركز لجذب ولإقامة مختلف البطولات الرياضية بها والتي يأتي من ضمنها سباقات الهجن .

من جانبه ، وجه اللواء خالد فوده محافظ شمال سيناء الشكر لوزير الشباب والرياضة على رعاية وحضور مهرجان الهجن والذي يؤكد على دعمه المستمر لمختلف الألعاب الرياضية .

واسدل الستار اليوم عن البطولة الختامية للهجن والتي استمرت منافسها علي مدار الثلاث ايام الماضية وبمشاركة دول (مصر والسعودية والاردن) وتنافس في المسابقات علي مدار ايام البطولة عدد "160" متسابق .