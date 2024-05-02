"عبدالعظيم" يلتقي طلائع الشباب والرياضة بشمال سيناء ضمن مبادرة التوعية الأخلاقية والدينية

التقى اليوم محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بطلائع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وذلك ضمن مبادرة التوعية الأخلاقية والدينية، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنفذها مديرية الشباب والرياضة، ويشارك فيها عدد من المؤسسات التربوية والدينية.

وتحدث "عبدالعظيم" فى لقاء اليوم عن الأخلاق الحميدة وكيف راعى الإسلام الحنيف الحفاظ عليها في المعاملات والإخوة الإنسانية وتقبل الآخر، كما تحدث عن الأمانة في الحديث، والصدق في القول والعمل.

كما استقبل الشيخ مصباح العريف وفد منطقة وعظ شمال سيناء، وقيادات العمل المجتمعي، لتهنئة فضيلته بمناسبة صدور قرار ترقيتة رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وتأكيدا للتعاون المشترك بين المنطقة الأزهرية ومنطقة الوعظ بمحافظة شمال سيناء.

كما تابع الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، امتحانات النقل الثانوي بمعهد فتيات ضاحية السلام بالريسة الثانوي، للاطمئنان على سير الامتحانات، موجها بتوفير المناخ المناسب للطالبات.