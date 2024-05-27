يحرص المسلمون في كل محافظات مصر علي معرفة موعد الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة و الصوم خلالها وأداء أعمال الخير نظرا الي فضل تلك الأيام .

موعد الأيام العشر من ذي الحجة

ومن المقرر أن تحدد دار الإفتاء المصرية متى العشر الأوائل من ذي الحجة العام الجاري ،وسيكون ذلك من خلال استطلاع هلال شهر ذى الحجة لعام 1445 هجريا، عقب صلاة المغرب يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري ، 6 من شهر يونيو لعام 2024 ميلادي، وبناء عليه يتم تحديد متى العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 .

و معرفة إذا كان يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو المتمم لشهر ذي القعدة أم أنه أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ، فإذا تبين أن شهر ذي القعدة 29 يومًا فإنه من المقرر أن يكون الجمعة الموافق 7 يونيه 2022 هو غرة ذي الحجة وبالتالي موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة 2024.



متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2024

حددت الحسابات الفلكية متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 ، بأنه ستكون عدة شهر ذو القعدة (29 يوما)، وبذلك يكون اليوم الخميس (6 يونيو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، وتبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 يوم الجمعة ( 7 يونيه) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وبالتالي تكون أنها تبدأ من الجمعة الموافق 7 يونيه حتى السبت 15 يونيه 2024 ،كما أوضحت الحسابات الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـجري فلكيا وستكون يوم الجمعة 7شهر يونيو 2024.

وقفة عرفات

أما عن وقفة عرفات لعام 1445، من المقرر ان توافق يوم السبت 15 يونيو 2024، وسيكون عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأحد 16 يونيو 2024.

تواريخ العشر الأوائل من ذي الحجة 2024

ورد وفقاً الي الحسابات الفلكية أن تواريخ العشر الأوائل من ذي الحجة تبدأ من الجمعة إلى السبت ، على النحو التالي:

الجمعة 7 يونيو 2024 ويوافق 1 ذي الحجة 1445 فلكيا.

السبت 8 يونيو 2024 ويوافق 2 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الأحد 9 يونيو 2024 ويوافق 3 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الإثنين 10 يونيو 2024 ويوافق 4 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الثلاثاء 11 يونيو 2024 ويوافق 5 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الأربعاء 12 يونيو 2024 ويوافق 6 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الخميس 13 يونيو 2024 ويوافق 7 ذي الحجة 1445 فلكيا.

الجمعة 14 يونيو 2024 ويوافق 8 ذي الحجة 1445 فلكيا يوم التروية.

السبت 15 يونيو 2024 ويوافق 9 ذي الحجة 1445 يوم وقفة عرفات.