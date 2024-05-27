ضبط كميات كبيرة من السجائر المخزنة والمنتهية الصلاحية في الفيوم

تمكنت حملة من مكتب تموين مركز طاميه بمحافظة الفيوم من ضبط كميات كبيرة من السجائر المخزنة والمنتهية الصلاحية في إطار جهود مكافحة الاحتكار ورفع الأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 600 علبة سجائر محلية تم تخزينها واحتكارها بغرض بيعها بأزيد من التسعيرة، وتم ضبط كمية من السجائر الصينية منتهية الصلاحية.

ترأس الحملة الدكتور محمد عبدالله رئيس الحملة، وضمّت الحملة صلاح حلمي مدير إدارة تموين طاميه، ومحمد عبد القوي، وحمدي عبد التواب، وأحمد عشري، ومحمود صالح المفتشون بالإدارة.

دافع الاحتكار

أشارت إدارة تموين طاميه في بيان لها إلى أن الغرض من احتكار وتجميع تلك السلع هو تعطيش السوق ورفع الأسعار وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء.

تأتي هذه العملية في إطار خطة محافظة الفيوم لتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

تصريحات المسؤولين

أكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على أهمية التأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.