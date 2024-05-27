المنوفية.. قطع المياه غدًا في الباجور وبعض القرى لعمل غسيل استثنائي للشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدًا الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024 عن مدينة الباجور وبعض القرى التابعة لمركز الباجور (فيشا - أبشيش - أبو سنيطة) وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم.

سبب قطع المياه

يأتي قطع المياه لتنفيذ أعمال غسيل استثنائي للشبكات في المنطقة، وذلك في إطار جهود الشركة لتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين.

نصائح للمواطنين

تهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة قطع المياه.

جهود الشركة لمكافحة الفاقد والوصلات الخلسة

أكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، على أن الشركة تبذل جهدًا كبيرًا لتقليل الفاقد ومواجهة الوصلات الخلسة، وذلك من خلال شراء عدادات جديدة واستبدال العدادات العاطلة، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، والسماح بالعداد الكودي، والتوسع في لجان الخلسة وزيادة عددها، والاحلال والتجديد في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، والتوسع في برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد DMA، وإنتاج المواد الإعلانية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.

نتائج جهود مكافحة الفاقد والوصلات الخلسة

أشار المهندس صالح إلى أن جهود الشركة في مكافحة الفاقد والوصلات الخلسة قد أثمرت عن ضبط 9100 وصلة مياه وصرف صحي غير قانونية "الخلسة"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتركيب عدادات كودية مؤقتة لعدد 5264 وصلة مياه، وعمل محاضر لعدد 1553، والتصالح على عدد 1759 وصلة صرف صحي، عمل محاضر لعدد 523.

حرص الشركة على الحفاظ على مستحقاتها ومنع التعديات

أكد المهندس صالح على حرص الشركة الدائم على الحفاظ على مستحقاتها ومنع التعديات على مرفق المياه، وأن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات وتؤثر سلبًا على احتساب كمية المياه المستخدمة وحساب الفاقد والمياه المهدرة الغير محاسب عليها.