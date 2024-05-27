رئيس أوزبكستان: المحادثات مع بوتين كانت مثمرة

أعرب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف عن رضاه التام عن نتائج المحادثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الأخير لطشقند.

وقال ميرضيايف: "أنا راض للغاية عن نتائج محادثاتنا الصريحة والمثمرة. أشكركم بشدة، عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، على حضوركم مع رؤساء الوزارات والإدارات الرئيسية الروسية. نشكركم على موقفكم ودعمكم لمقترحاتنا".

وأشار ميرضيايف إلى أنه في العالم الحديث، وبالنظر إلى المصالح الوطنية، يجب على الدول التعاون بشكل كامل مع الشركاء الذين يكنون لها الاحترام، "والأهم من ذلك، أن يكونوا مستعدين لاتخاذ خطوات عملية مشتركة نشطة".

وأضاف ميرضيايف: "أنا مقتنع بأن اللقاءات الهادفة والنتائج المثمرة لزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رئيس روسيا الاتحادية المحترم، إلى جمهورية أوزبكستان ستسهم في تعزيز العلاقات الأوزبكية الروسية، والصداقة، والشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان يوم أمس الأحد في زيارة دولة استمرت يومين، أجرى خلالها محادثات مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف بشأن آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

يذكر أن بوتين زار أوزبكستان آخر مرة في سبتمبر 2022 لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتقى ميرضيايف مؤخرًا في موسكو خلال احتفالات روسيا بالنصر على النازية في 9 مايو الجاري، في إطار الاتصالات المستمرة بين البلدين الحليفين.

