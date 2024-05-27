بوريل يبدي صدمته بشأن الاعتداء على خيام النازحين في رفح

أعرب جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين عن صدمته من الأخبار القادمة من رفح حول الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل العشرات من النازحين، بما في ذلك الأطفال الصغار.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال بوريل: "إنني أدين هذا الفعل بأشد العبارات". وأكد: "لا يوجد مكان آمن في غزة ويجب أن تتوقف هذه الهجمات فورًا. يجب احترام أوامر محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف".

وفي نفس السياق، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين عن استيائه من القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استيائه الشديد إزاء مقتل العديد من النازحين في رفح. وكتب ماكرون: "أشعر بالاستياء إزاء مقتل العديد من النازحين في رفح. هذه العملية يجب أن تتوقف. لا يوجد أي منطقة آمنة للمدنيين الفلسطينيين في رفح الآن. أدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي ووقف إطلاق النار بشكل فوري".

وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الأحد أن خيام النازحين بالقرب من منشأة تابعة للأمم المتحدة في منطقة تل السلطان، شمال غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تعرضت للاستهداف.