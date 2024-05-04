محافظ شمال سيناء يزور كنيسة العريش للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، بزيارة مقر الكنيسة بالعريش، لتقديم التهنئة إلى الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما رافقه اللواء ممدوح أبو زيد، مدير أمن محافظة شمال سيناء، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وكان فى استقبالهم نيافة الأنبا قزمان أسقف إبراشية سيناء الشمالية، ولفيف من الإخوة الأقباط.

وألقى "العريف" كلمة تهنئة وكان أهم ما جاء فى كلمته أن الأزهر الشريف يدعم الترابط والتعايش والوحدة الوطنية بين كافة أطياف الشعب المصرى، كمان أن فضيلة الإمام الأكبر صاحب أفضل وثيقة عالمية لدعم ملف الإخوة الإنسانية بين كافة الديانات.