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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

زراعة 250 شجرة مثمرة بسمالوط

ضمن مبادرة 100 مليون
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة زراعة 250 شجرة بمركز سمالوط
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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.  
من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أنه يجرى استكمال أعمال تنسيق وزراعة ورى الأشجار ونظافة الحشائش ورفعها بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة علي الطريق الدائري بحي غرب المدينة، بالإضافة إلى 50 شتلة أشجار زينة على الطريق المؤدي إلى دير السيدة العذراء مريم بدير جبل الطير، مؤكداً على مواصلة حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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