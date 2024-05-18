القوات الروسية تستهدف المراكز اللوجستية للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا

قال مصدر أمني روسي، اليوم السبت، إن القوات الروسية استهدفت المراكز اللوجستية للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا، الليلة الماضية.

وأضاف المصدر الأمني لوكالة أنباء /تاس/ الروسية: "أن الضربات الليلية أصابت مراكز لوجستية للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا".

وفي سياق متصل، قال المكتب الصحفي لحاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، إن قصف أوكراني للمنطقة أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي: "استخدمت القوات الأوكرانية صواريخ هيمارس خلال الهجوم، الذي استهدف بلدة سكادوفسك في منطقة خيرسون والذي أسفر عن إصابة 11 شخصا".

وأضاف البيان: "ارتفع عدد المصابين إلى 11 شخصا، بعضهم أصيب بشظايا وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية".

وكتب حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، على قناته عبر تطبيق /تليجرام/، في وقت سابق، أن الهجوم الأوكراني دمر منزلا خاصا في سكادوفسك، حيث تم استخدام صواريخ هيمارس خلال الهجوم.