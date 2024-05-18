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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

متزوجة حديثًا.. دفن سيدة لقيت مصرعها من الطابق السابع بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة دفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من أعلى عقار فى ظروف غامضة بعد مشاجرة مع زوجها بمنطقة المرج، واتهمت الأسرة الزوج بدفعها من أعلى.
وذلك عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود جثة لسيدة بأحد شوارع منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة سيدة متزوجة حديثا، ترتدي كامل ملابسها ومصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وبعمل التحريات تبين سقوطها من الطابق السابع، وبسؤال أسرتها اتهموا زوجها بقتلها، بعد مشاجرة بينهما، وتم ضبط المتهم وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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