نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يفقد جهود 9 لاعبين في مواجهة الترجي التونسي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي يقام على ملعب حمادي العقربي برادس .

ويخوض الأهلي موقعة ملعب “رادس” بقائمة من الغيابات سواء للإصابة أو أسباب فنية.

ويفقد الأهلي خلال مباراة الترجي التونسي جهود 9 لاعبين حيث يغيب طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء لأسباب فنية.

بينما يغيب أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا، بسبب الإصابة فيما يغيب الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الإفريقية للأهلي.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة بينما تقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مساء السبت المقبل الموافق الخامس والعشرين من مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.