صحيفة: الحرب في غزة و"اتفاق التجارة بين الصين والخليج" بجدول منتدي التعاون الصيني العربي

رجح مراقبون أن تسيطر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج، على جدول أعمال منتدى التعاون الصيني العربي في بكين الذي يشارك فيه عدد من القادة العرب.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج في بيان، إن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التونسي قيس سعيد، سيجرون من 28 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل زيارات للصين ويحضرون افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي"، وفقا لصحيفة /ساوث تشاينا مورنينج بوست/ الصينية اليوم /الاثنين/.

ووفقا للصحيفة الصينية، فمن المقرر أن يركز المنتدى الذي سيحضره الرئيس الصيني شي جين بينج على لتبادل وجهات النظر بين الصين والدول العربية حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الصينية دينج لي خلال - مؤتمر صحفي في بكين- "إن الرئيس شي جين بينج سيحضر المنتدى وسيلقي خطابا الخميس المقبل".

وأضاف أن شي "سيعقد أيضًا محادثات مع قادة الدول الأربعة على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأن المنتدى سيهدف إلى تعميق التوافق بين الصين والدول العربية ".

ورأت الصحيفة أن زيارة القادة العرب إلى بكين تأتي وسط الحملة الدبلوماسية التي دشنتها الصين لتعزيز التعاون مع العالم العربي، وسط تزايد حدة التنافس بين بكين وواشنطن.

وتم إنشاء منتدى التعاون بين الصين والدول العربية قبل عقدين من الزمن خلال زيارة قام بها إلى القاهرة الرئيس الصيني آنذاك هو جينتاو، وهو عبارة عن آلية بين الصين و22 عضوًا في جامعة الدول العربية، والتي تضم أيضا كل من السعودية والعراق وفلسطين والكويت وقطر.

وبموجب الآلية، يجتمع وزراء خارجية الدول الـ 23 كل عامين لمناقشة التعاون بين الصين والدول العربية في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.

في السنوات الأخيرة، اجتمع كبار المسؤولين أيضًا من وقت لآخر للحديث عن تعميق العلاقات في مجال الطاقة والتكنولوجيا والصحة العامة.

وقال دينج، اليوم، إن وزراء خارجية الصين والدول العربية "سيواصلون إجراء مناقشة متعمقة للقضية الفلسطينية. لإصدار موقف موحد بين الصين والبلدان العربية ".

وتابع أن "الهدف هو إنهاء الصراع في غزة في أسرع وقت ممكن وتحقيق السلام، وفي نفس الوقت تعزيز إرادة المجتمع الدولي على تنفيذ حل الدولتين عبر إجراءات أكثر واقعية لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن البروفيسير في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنجهاي الدولية للدراسات، فان هونجدا، قوله إن "أزمة غزة المستمرة والقضية الفلسطينية "ستكون بالتأكيد على رأس جدول أعمال منتدي التعاون الصيني العربي".

وأضاف هونجدا:"ولكن يبقى أن نرى نوع التأثير الجوهري الذي يمكن أن يتمخض عن هذا المنتدى".

وتابع "تتطلع الصين أيضا إلى إبرام اتفاق تجارة حرة طال انتظاره مع مجلس التعاون الخليجي عندما يجتمع كبار الدبلوماسيين في بكين خلال الأيام المقبلة".

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي في بكين في الثلاثين من مايو الجاري.