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الإثنين 27 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“البحوث الزراعية” ينظم فعاليات قافلة بيطرية مجانية لمحافظة دمياط

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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شارك معمل بحوث الصحة الحيوانية  بدمياط  بالتعاون مع معهد التناسليات الحيوانية ومديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط اليوم الاثنين  27 مايو 2024 في تنفيذ قافلة بيطرية علاجية ارشادية لصغار المربين  والفلاحين بمحافظة دمياط بقرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد  بمحافظة دمياط وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشارك من  المعمل الفرعى لمعهد بحوث الصحة الحيوانية  بدمياط الدكتور محمد سرور  والدكتورة  شيماء التوني.

وجابت القافلة قري ومراكز محافظة دمياط الأكثر احتياجا وتم  تقديم كافة الخدمات من فحص وعلاج  وتجريع حيوانات الماشية لدي صغار المربين والمزارعين وتم علاج التهاب الضرع وسحب عينات لدى صغار الفلاحين والمربين.

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بحوث الصحة الحيوانية معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية علاجية حياة كريمة