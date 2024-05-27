بعد إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات.. "إبراهيم عادل" ينضم لقائمة منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لقائمة الفريق، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو .

كان هناك استفسار من منتخب مصر عن انضمام رمضان صبحي للقائمة و إمكانية مشاركته في مباراتي بوركينا فاسو و غينيا، وجاء الرد بإيقاف اللاعب عن المشاركة في أي مباراة سواء مع ناديه أو المنتخب لحين الفصل في نتيجة التحقيقات التي سيخضع لها رمضان صبحي ، ليقرر جهاز المنتخب استدعاء إبراهيم عادل لتصبح قائمة المنتخب ٢٦ لاعبا و هم:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور

احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف.