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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"العريف" يعقد اجتماعه الأول بمجلس آباء الطلاب بالمنطقة الأزهرية بشمال سيناء

العريف يعقد اجتماعه
"العريف" يعقد اجتماعه الأول بمجلس أباء الطلاب بالمنطقة الأزه
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اجتمع اليوم الأربعاء الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء بأعضاء مجلس الأباء، وبحضور  محب أبو العزم القائم بأعمال مدير إدارة رعاية الطلاب، وعزة فاروق، موجه عام التربية الاجتماعية، ومديرى الإدارات التعليمية بديوان عام المنطقة.

ورحب العريف بأولياء الأمور وشكرهم على تلبية الدعوة، وتم مناقشة ماقامت به المنطقة من انجازات خلال العام، ومناقشة احتياجات  أولياء الأمور، وحيث أبدى كل منهم استعداده للمساهمة في كل ماتحتاجه المعاهد من متطلبات تثري العملية التعليمية.

كما تقدم الشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء  والشيخ محمد سعد مدير عام المواد الشرعية والعربية، وامحمد عبد العظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وجميع العاملين بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، بالتهنئة للطالب محمود أبو العز عبد الحميد، من معهد بئر العبد الابتدائي، لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

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