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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا: لم يعد هناك مبرر للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة

وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو
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أعلنت إيطاليا أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة لم تعد مبررة، في واحدة من أقوى الانتقادات التي وجهتها روما حتى الآن للحرب على القطاع.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "الجارديان" اليوم الاثنين، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو: "الوضع أصبح بالغ الصعوبة، يتم الضغط على الشعب الفلسطيني دون مراعاة لحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، ولم يعد من الممكن تبرير ذلك".

وأسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا وإصابة العشرات، وفقًا لمسؤولين. وكانت غالبية الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن.

ايطاليا الفلسطينيين غزة