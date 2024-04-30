محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مدينة طابا ومدير الإسكان

كرم اللواء دكتور خالد فوده ، محافظ جنوب سيناء، رئيس مدينة طابا ومدير عام مديرية الإسكان وعدد من المهندسين لتميزهم في عملهم وذلك علي هامش انعقاد جلسة المجلس التنفيذي رقم " 3" بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، ورؤساء المدن ومديري المديريات.

كرم فوده كلا من محمد محمود حسن رئيس مدينة طابا واللواء بدر حسني ندا مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة والمهندسة شاهيناز طلعت السيد وكيل مديرية الإسكان والمهندس محمد صابر جاد مهندس مدني بمديرية الإسكان والمهندس محمد جميع صباح مهندس كهرباء بمديرية الإسكان.

وذلك لتفانيهم في عملهم في المشروعات الخاصة بمدينة طابا مما أدى لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المشرف.