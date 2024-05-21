وزير الإسكان يتفقد المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينتى الفيوم والفيوم الجديدة

عقب جولته بمدينة بنى سويف الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، لتفقد مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة، وكذا تفقد أعمال تطوير مداخل مدينة الفيوم الجديدة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، حيث أوضح أن المرحلة الأولى للطريق الرابط بين مدينة الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، بطول حوالى 1 كم، وعرض 30 متراً، شاملة تنفيذ كوبرى سطحى على بحر حسن واصف.

كما استعرض الوزير، مقترح استكمال المرحلة الثانية من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم، والذي سيسهم فى رفع الإشغال والسكن بالمدينة، ويعظم الاستفادة من الأصول بمدينة الفيوم الجديدة، ويشجع المواطنين المخصص لهم وحدات وقطع أراض بالمدينة على سرعة الانتقال إليها، ويجذب المزيد من الاستثمارات بالمدينة، حيث إن المداخل الرئيسية للمدينة حالياً من طريق أسيوط الغربى.