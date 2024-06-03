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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قائد القوات الجوية يلتقي نظيره الصربي لبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية الفريق دوشكو جاركوفيتش قائد القوات الجوية والدفاع الجوى لوزارة الدفاع الصربية وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة صربيا والتى استغرقت عدة أيام.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك،  فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكة الإستراتيجية بين القوات الجوية المصرية والصربية.

التقى قائد القوات الجوية بنيناد ميلورادافيتش مساعد وزير الدفاع الصربى وفلاديمير تسيزيلى مؤسس شركة فلاتاكوم الرائدة فى مجال التصنيع العسكرى، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى، 
ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وخلال الزيارة التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد بميلوش فوتشيفيتش رئيس الوزراء الصربى ،  حيث تناول اللقاء مجالات التعاون المشترك فى ضوء تنامى العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة.

تأتى الزيارة فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

قائد القوات الجوية وزارة الدفاع الصربية صربيا