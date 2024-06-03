لجنة الصحة تتسلم موقع إنشاء مركز الأورام بمنوف

استقبل اليوم وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، لجنة وزارة الصحة برئاسة الدكتور محمود الشناوي لإستلام موقع إنشاء مشروع مركز الأورام المتكامل بمنوف، ومتابعة البدء في المشروع وذلك لخدمة مرضى الأورام من خلال تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ( العلاج الكيماوي ، الإشعاعي ) وتذليل كافة العقبات تمهيدا للبدء، بالإضافة إلى رفع نواتج هدم بعض المباني القديمة والتى ستتدخل أرضها ضمن المشروع.

واوضح رئيس مدينة منوف، أنه من المقرر إنشاء المركز وفق أحدث التصميمات الهندسية ب 6 أدوار علوية وبمساحة إجمالية تقدر بــ 9 آلاف م2 ليضم عدة أقسام طبية متنوعة وهم ( جراحة الأورام وإزالة الألم ، التخدير والإنعاش ، باثولوجيا الدم ، الأشعة العلاجية والطب النووى ، وبائيات الأورام ، طب الأورام المعملى وسرطانات الدم ، أشعة الأورام ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للكبار ، الأورام الإكلينيكي وأورام الدم للأطفال ، 2 غرفة عمليات كبرى ، وحدة مناظير ، عدد من أسرة العناية المركزة ) .



وكلف رئيس المركز والمدينة مدير الإدارة الطبية بمنوف بالمتابعة المستمرة للمشروع وإجراءات وخطوات التنفيذ لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهوه وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكداً أن المشروع سيكون بمثابة صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة و سيساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم

واشار عبد ربه، إلى أن مستشفى الأورام بمنوف الجديد يعد حلماً لأهالي المنوفية وليس منوف فقط باعتباره صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة لعلاج مرضى الأورام مما يساهم وبشكل ملموس في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذويهم داخل المحافظة وخارجها، مقدماً شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعمه الكامل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية للنهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

يأتي ذلك في ضوء النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030.