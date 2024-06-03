مصدر بـ"التعليم" يكشف القرارات النهائية ضد مدرسة ران الألمانية بالقاهرة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين عن الموقف النهائي، حول مدرسة ران الألمانية الدولية بالقاهرة.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"البوابة نيوز"، إنه القرار الصادر ضد مدرسة ران الألمانية الدولية بالقاهرة، خضوعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم.

وفيما يخص القرارات المرتبطة، بوضع المناهج، وآلية عمل المدرسة، تحفظ المصدر على الإجابة، معلقا: هناك قرارات أخرى لم يحن الوقت للحديث عنها.

كما أوضح المصدر، أن ما نشر حول سحب الترخيص من مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، غير صحيح.

وسادت أمس، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، وحديث عن سحب تراخيص المدرسة، لاتهامها بالترويج المثلية الجنسية والشذوذ في مناهجها.

جاء في منشورات كتبها أولياء أمور، وأحد أعضاء مجلس النواب، انتهاء التحقيق في اتهام مدرسة ران الألمانية في التجمع الخامس بسحب ترخيص المدرسة، بسبب تدريس المثــلية الجنــسية فى مصر، وأن المحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس في القاهرة.

وكتب أحد أعضاء مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": بشكر وزارة التربية والتعليم على تحركها حول مدرسة ران الدولية بالقاهرة.



التعليم تصدر قرارات ضد مدرسة ران الألمانية

وحاولت "البوابة نيوز"، أمس الأحد، التواصل مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من صحة المعلومات حول سحب ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، دون جدوى حتى الآن.



منشور من مدرسة ران الألمانية يؤكد استمرار عملها

فيما نشرت مدرسة ران الدولية بالقاهرة، أمس الأحد، ستوري عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لمهرجان رياضي للطلاب، تم الأسبوع المنقضي، في إشارة أن الوضع يبقى كما هو عليه.

“التعليم”: قيام مدرسة على أرض مصر بترويج سلوكيات تخالف قيم المجتمع مرفوض

بدورها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في 16 إبريل الماضي، إنه في إطار ما تم تداوله حول قيام إحدى المدارس الدولية بالترويج لسلوكيات مرفوضة وتخالف قيم واخلاقيات في المجتمع المصري، ووجه الوزير الدكتور رضا حجازي بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف علي الموقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

وأكدت الوزارة رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.