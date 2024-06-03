غادة طلعت تنضم لأبطال فيلم"بنسيون دلال" مع عمر متولي وبيومي فؤاد

تواصل الفنانة غادة طلعت تصوير مشاهدها من فيلم "بنسيون دلال" في أحد الفنادق المطلة على النيل. وتقدم غادة خلال الأحداث شخصية ميمي التي تتورط في أزمة بسبب علاقتها بالفنان عمر متولي خلال الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويتناول العديد من القضايا التي يمر بها الشباب حاليا. ويجسد بيومي خلال الأحداث دور أب لخمسة أبناء من بينهم عمر متولي وأمجد الحجار وطاهر أبو ليلة لكل ابن مشاكله وطباعه الخاصة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

يذكر أن غادة تستأنف تصوير مشاهدها من مسلسل "الف ليلة وليلة: جودر" استعداداً لعرض الجزء الثاني من أحداثه قريبا بعد نجاح الجزء الأول بطولة النجم ياسر جلال إخراج إسلام خيري.