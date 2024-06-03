غدًا.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غداً الثلاثاء عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

" مياه المنوفية " تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحى بكافة مناطق المحافظة

وكان المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قد وجه بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها واستعدادا للتعامل مع الطوارئ والأزمات .

وأشار، إلي قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الازمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

وأضاف، تسعي الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لضمان عدم الانسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات مطالباً السادة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء المخلفات بها والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لإستبدالها بأغطية جديدة حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً علي الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.

