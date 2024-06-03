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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عمليات تعليم القاهرة: لا شكاوى بامتحانات اليوم الثامن للدبلومات الفنية

عمليات تعليم القاهرة
عمليات تعليم القاهرة
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أدى اليوم الإثنين طلبة الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية  الدور الأول  لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وتابعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات بالمديرية برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة وبمشاركة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ود. خالد عبده مدير عام التعليم الفنى وأعضاء الغرفة.

حيث أدى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية:

صناعى ٣ سنوات من ( ٩ : ١ ) مواد تخصص، وصناعى ٥ سنوات من ( ٩ : ١ )مواد تخصص، ومزدوج ٣ سنوات من( ٩ : ١٢) مواد تخصص، ومهنى ٣ سنوات من ( ٩ : ١١.٣٠ ) مواد تخصص وتجاري ٣سنوات من( ٩ : ٢ ) مواد تخصص، وتجاري ٥ سنوات من ( ٩ : ١ ) مواد تخصص. وفندقي ٣ سنوات من ( ٩ : ٢) مواد تخصص فندقي ٥ سنوات من ( ٩ : ١٢) مواد تخصص.. ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى. 

الامتحانات التحريرية الدبلومات الفنية غرفة العمليات طلاب الدبلومات الفنية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة