ضمن مبادرة “تمكين الطفل المصري”.. التعليم تطلق معسكر الأطفال بأسوان

أطلقت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، معسكرًا للطلاب وأولياء الأمور بمحافظة أسوان، خلال الفترة من ٢٥ مايو وحتى ٢٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وتأتي إقامة المعسكر في إطار توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية المتكاملة لمراحل الطفولة من خلال التربية الإيجابية، وأساليب التدريب المبتكرة الملائمة للأطفال لإكسابهم القيم وتحقيق المواطنة الصالحة، وكذلك تنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن.

وقد ضم المعسكر ( ١٠٠) طفل من مرحلة التعليم الأساسى و( ٢٥) من أولياء الأمور، وكذلك (٢٥) من إخصائيي الأنشطة (مسرح - صحافة - تربية اجتماعية - تربية رياضية).

وتضمن المعسكر ورش عمل للطلاب، وجلسات عصف ذهني، ومناقشات جماعية، وعمل تعاونى للتربية الإيجابية ودوائر الحكى، وحقوق الطفل والمواطنة الصالحة، ومخاطر الإنترنت .

واختتم المعسكر فعالياته على مسرح نقابة المعلمين بتقديم العروض المسرحية، والإلقاء والشعر لحث الطلاب على الانتماء والتعبير عن الذات، وذلك بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وأعضاء نقابة المعلمين، وعدد من السادة أولياء الأمور، ومدربى ومسئولى البرنامج من المجلس القومى للطفولة والأمومة.