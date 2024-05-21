رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة وحدة الأبحاث والرعاية الاجتماعية

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً رقم (1742) لسنة (2024)؛ بتشكيل مجلس إدارة وحدة الأبحاث والرعاية الاجتماعية والنفسية للطلاب بالجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار؛ تكليف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عبد المحسن الحديبي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، مديراً للوحدة.

من جهته، وجه الدكتور المنشاوي؛ بضرورة تعزيز الجهود اللازمة؛ لدعم الصحة النفسية الإيجابية للطلاب، وتمكينهم من تطوير إمكانياتهم، ومهاراتهم، على نحوٍ يكسبهم المرونة، والكفاءة التي تؤهلهم للتعامل مع التحديات التي يواجهها الطلاب، في مختلف نواحي الحياة، مؤكداً اهتمام الجامعة بإطلاق الكثير من البرامج التوعوية التي تحتضن الشباب، وتحثهم على دعمهم النفسي، ودعمهم بالخبرات الحياتية، متمنياً السداد والتوفيق؛ لمجلس إدارة الوحدة في التوعية بأهمية الصحة النفسية، وتقديم الاستشارات النفسية لأبناء الجامعة.

ويضم مجلس إدارة الوحدة في عضويته: الدكتورة حنان أحمد محمد علي أستاذ علم النفس الإرشادي المساعد بكلية الآداب، والدكتورة إيمان صلاح الدين حسين الشريف مدرس علم النفس التربوي بكلية التربية، والدكتورة جيلان كرم الله رمضان أحمد مدرس الطب النفسي بكلية الطب، إلى جانب الدكتورة سامية جمال الدين عبد الحافظ مدرس مساعد علم النفس التربوي بكلية التربية، والدكتورة نورا حامد عبد الرشيد مدرس مساعد علم النفس بكلية الآداب، والدكتورة مها صلاح سید محمد معيد الصحة النفسية بكلية التربية، بالإضافة إلى الدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ محمود عنتر عنتر قنديل مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، والأستاذة نهى عبد الوهاب رياض أخصائي إداري بالإدارة العامة للإسكان .