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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنصل عام السعودية بالإسكندرية: الاستثمارات المصرية بالمملكة دليل على عمق العلاقات

قنصل عام السعودية
قنصل عام السعودية بالإسكندرية
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أكد مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، أن الاستثمارات المصرية السعودية منذ سنوات طويلة ودليل على عمق العلاقات المصرية السعودية.

وأشار خلال زيارته للغرفة التجارية المصرية برفقة المحلق التجاري السعودي أنور بن حصوصه، إلى  أن هناك تطورات في السوق العالمي، ومن الضروري مواكبة تلك التطورات كافة.

وأشار إلى أن الهدف من اللقاء دعم وتبادل الآراء ووجهات النظر والتعاون مع مجتمع الأعمال السكندري، خاصة وأن المملكة تشهد نهضة اقتصادية وتسابق الزمن، ولذلك ونراهن على مصر لأنها تمتلك الخبرات والكفاءات والفرص الاستثمارية الهامة.

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