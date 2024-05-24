دفتر أحوال| شواطئ الإسكندرية تفتح ذراعيها لاستقبال المصطافين والإدارة المركزية تحذر من الإكراميات

فتحت شواطئ الإسكندرية ذراعيها لاستقبال المصطافين بالتزامن مع انتهاء الإمتحانات الصفوف الدراسية، وإعتدال طقس اليوم الجمعة ، وإنخفاض درجات الحرارة، منذ بداية اليوم سجلت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال مرتفعة مقارنة بالأيام السابقة.

تمتلك محافظة الإسكندرية الكثير من الشواطئ شرق المحافظة بحي منتزه أول وثان وأخرى بحي غرب المحافظة.

رفع الرايات الصفراء في شواطئ الإسكندرية

رفعت شواطئ القطاع الشرقى رايات صفراء، ماعدا شاطئ ستانلي رفع راية حمراء، لإتساع المواجهات المائية بينما رفعت شواطئ سيدى بشر رايات خضراء، اما شواطئ العجمي والقطاع الغربي رفعت رايات حمراء.

وأعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف عن مجموعة من التحذيرات أبرزها الاستمتاع لكلام رجال الإنقاذ وعمال الأبراج وإلتزم بالمساحة المتخصصة للسباحة، من أجل قضاء وقت حلو فإلتزم بالتعليمات سلامتك.

ممنوع ركوب البدالات بدون ستره الإنقاذ

أولا ممنوع ركوب البدالات بدون ستره الإنقاذ ((لايف جاكت))، الإكرامية ممنوعة ولو فرض عليك العامل إكرامية تواصل معانا هتاخد حقك، عدم إلقاء اكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة ساعدونا تكون شواطئنا جميلة، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.

مبادرة مصر بلا غرق

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الى الإهتمام بتطوير منظومة الشواطئ وبالأخص منظومة الإنقاذ للحفاظ علي حياة المواطنين من المصطافين.



بناء على ذلك تم الإنتهاء من تدريبات رفع كفاءة منقذى شواطئ الإسكندرية وذلك بالتعاون ما بين محافظة الإسكندرية ممثله فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة دكتور محمد عبد الرازق، والإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة كابتن سامح الشاذلى.

تضمن التدريب سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الإحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب علي المسكنات الصحيحة، وتقديم الإسعافات الأوليه للفريق، والتأكد من بقاءه علي قيد الحياه، وكيفية إستغلال الدقائق الذهبيه الفارقه فى حياة الغريق قبل نقله إلي المستشفى .

وكذلك تضمن التدريب أجزاء نظرية وتم الإستماع إلي اراء المنقذين، والتعرف علي العقبات، والتحديات التى تواجههم، ووعدهم بتذليل كافة العقبات لتحقيق الهدف الأول لمصر وهو المبادرة الرئاسية ((مصر بلا غرقى)).

وجاري التنسيق علي إستكمال التدريبات لكافة مفتشي الإدارة وكل مفتشي قسم المتابعة وكل من له صله بالمرور ومتابعة الشواطئ، بهدف رفع الوعي لدى الجميع وتطوير منظومة الإنقاذ .