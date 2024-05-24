إقبال المواطنين على شواطئ الاسكندرية بعد الانتهاء من الامتحانات.. صور

تزامنًا مع إنتهاء الإمتحانات لجميع الصفوف الدراسية، وإعتدال طقس اليوم الجمعة 24 مايو، وإنخفاض درجات الحرارة، منذ بداية اليوم سجلت شواطئ الإسكندرية نسب إشغال مرتفعة مقارنه بالأيام السابقة.

ورفعت شواطئ القطاع الشرقى رايات صفراء، ماعدا شاطئ ستانلي رفع راية حمراء، لإتساع المواجهات المائية بينما رفعت شواطئ سيدى بشر رايات خضراء، اما شواطئ العجمي والقطاع الغربي رفعت رايات حمراء.

وأعلنت الادارة المركزية للسياحة والمصايف عن مجموعة من التحذيرات أبرزها الاستمتاع لكلام رجال الإنقاذ وعمال الأبراج وإلتزم بالمساحة المتخصصة للسباحة، من أجل قضاء وقت حلو فإلتزم بالتعليمات سلامتك.

ممنوع ركوب البدالات بدون ستره الإنقاذ

أولا ممنوع ركوب البدالات بدون ستره الإنقاذ ((لايف جاكت))، الإكرامية ممنوعة ولو فرض عليك العامل إكرامية اتواصل معانا هتاخد حقك، عدم إلقاء اكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة ساعدونا تكون شواطئنا جميلة، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.