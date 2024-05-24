انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة 24 مايو ، طقس مشمس منذ ساعات الصباح الأولى، تزامناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتي سجلت 25 درجة مئوية، وسط توقعات بارتفاعها قليلا في ساعات الظهيرة وسرعة رياح وصلت إلى 18 كم/ساعة.

انخفاض درجات الحرارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ ساعات عن وجود انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات علي شمال البلاد من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد.

يأتي ذلك تزامناً مع انكسار الموجة الحارة بعد أن أثرت لمدة أسبوع علي كافة أنحاء البلاد وتنشط الرياح علي كافة الأنحاء حيث تعطي شعور أفضل بحالة الطقس ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة.

رفع الرايات الخضراء على شواطئ الاسكندرية

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة، تشهد شواطيء الإسكندرية حالة من الاستقرار، وهدؤء الأمواج و رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقى و الراية الصفراء بشواطئ القطاع الغربى، ومن الملاحظ قلة الاشغال بمعظم الشواطىء.

وتحذر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من السماح بفرض اكرامية من قبل العاملين في الشواطئ، وفي حالة حدوثه لابد من التواصل الفوري معهم عن طويق الارقام التي يتم نشوها عبر الصفحة الرسمية لهم على موقع فيس بوك.

كما لا يسمح للعامل بوضع شمسية امام زوار الشاطئ، ويعكر عليكم فرصة الاستمتاع باليوم وكلمونا فورا لو حصل، عدم إلقاء اكياس الشيبسي والعصير واي مخلفات فى البحر وعلي رملة الشاطئ، عدم الخروج بره الشاطئ بملابس البحر، استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.