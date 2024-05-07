محافظ مطروح يوزع عقود 45 وحدة سكنية بمنطقة الشحايم بسيوة

وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لمدينة سيوة، عقود 45 وحدة سكنية بمنطقة الشحايم، ضمن الوحدات السكنية على شباب الواحة والمقيمين بها.
وأوضح محافظ مطروح أن التوزيع تم على الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط التى تم طرح الوحدات من خلالها، سواء بدفع كامل القيمة بعدد 20 وحدة أو بالتقسيط بعدد 25 وحدة ؛تيسيرا على الشباب وتقديم مزيد من الخدمات لهم.
جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، ومشايخ سيوة، وصلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان بالمحافظة.