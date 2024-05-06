انتشار مكثف للفرق الطبية والعيادات المتنقلة في عيد الربيع بمطروح

واصلت الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، من تكثيف انتشارها بمحيط الكنائس والمتنزهات العامة، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة للتأمين الطبي للكنائس وأماكن متنزهات المواطنين أثناء فترات الاحتفالات بعيد القيامة وعيد شم النسيم وأعياد الربيع.

وكيل صحة مطروح: تكثيف تواجد فرق التوعية والتواصل المجتمعى لتقديم التوعية الصحية للمواطنين

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، بإلإضافة إلى تكثيف تواجد فرق التوعية والتواصل المجتمعى لتقديم التوعية الصحية للمواطنين حول المبادرات الرئاسية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتحت إشراف الدكتورة مروة عبد المنعم مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمطروح، والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات الرئاسية، والدكتور محمد هاشم مدير الإدارة الصحية بالعلمين.

وكيل صحة مطروح: العيادات المتنقلة متواجدة بمحيط مختلف الكنائس والمتنزهات العامة

وأشار الدكتور مبروك سالم، أنه يتابع ميدانياً خطة التأمين الطبى للاحتفالات على مدار ٢٤ ساعة ومتابعة تقديم خدمات طبية متميزة حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن العيادات المتنقلة متواجدة بمحيط مختلف الكنائس بنطاق محافظة مطروح، ومختلف المتنزهات العامة وخاصة بالإدارات الصحية المشاركة ضمن خطة التأمين الطبي للاحتفالات بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.

وفي سياق متصل، قام وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، بتفقد قسم استقبال وطوارئ مستشفي مطروح العام، حيث تابع تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد والاحتفال بأعياد الربيع، لافتاً أنه أجرى جولة مرورية داخل استقبال وطوارئ مستشفي مطروح العام، نظرا لموقعها الحساس بمدينة مطروح، ولقربها من الحدائق والمنتزهات التي يتوافد عليها المواطنين خلال الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع وكونها مستشفى الاحالة الرئيسية بالمحافظة.

وكيل صحة مطروح يتفقد المستشفى العام ويتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ

وأثناء الزيارة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، ومدي جاهزية المستشفى لاستقبال أي حاله طوارئ أو تسمم غذائي، كما راجع وكيل الوزارة القدرة الاستيعابية للعنايات المركزة بالمستشفى العام وباقى المستشفيات بالمحافظة تحسباً لأى طارئ، وتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بفصائله المختلفة، كما تأكد من تواجد الفريق الطبي النوباتجي وانتظام سير العمل داخل المستشفي.

رافق وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، في جولته التفقدية الدكتور محمد طارق نائب مدير المستشفى، ومحمد الطليمى مشرف طوارئ المديرية وأعضاء غرفة طوارىء المستشفى.

انتشار مكثف للفرق الطبية والعيادات المتنقلة في عيد الربيع بمطروح

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