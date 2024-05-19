«السبكى»: توقيع بروتوكول تعاون مع «جايكا» اليابانية في مجال الرعاية الصحية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع التعاون الفني الياباني في مجال الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض نحو التغطية الصحية الشاملة لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ووقع البروتوكول، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور ماكوتو توب، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ممثلًا عن الوكالة، وذلك في حضور عدد من قيادات ومسئولي الجهتين، بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية في مصر، من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية والدولية في مجال الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، وتحسين فعالية النظام الصحي المصري، ويهدف المشروع إلى تطوير وتطبيق نماذج الرعاية الصحية الحديثة التي تركز على تحسين تجربة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.

وأكد الدكتور السبكي، أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوصول إلى رؤية مصر في التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وأضاف أن المشروع سيسهم في تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي من خلال التدريب وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني.

وأضاف السبكي، أنه تعكس هذه الشراكة الثنائية التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتعزيز التعاون الدولي من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مصر.

وقال الدكتور ماكوتو توب، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، "يشرفني أن أشارك في توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في تطبيق نموذج الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض (PCC)."

وأضاف، نحن في جايكا نؤمن بأن تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير تغطية صحية شاملة هي من أهم أولويات التنمية المستدامة، من خلال هذا المشروع، سنعمل على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للمنشآت الصحية في مصر، مستفيدين من خبراتنا وتجاربنا الطويلة في هذا المجال.

وتابع: "نحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح، ونثق أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي كبير على النظام الصحي في مصر، أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا البروتوكول، ونتطلع إلى بداية ناجحة وتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب."

واتفق الطرفان، بموجب هذا البروتوكول على أن المشروع سيركز على الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض (PCC) في 22 منشأة صحية بقطاعات الصحة المختلفة ومحافظات المرحلتين الأولى والثانية من نظام التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة، لتحقيق جودة محسنة أكثر في PCC، كما سيعتمد المشروع على إصدار أدلة حول الجودة وسلامة المرضى، وأدوات التعلم الإلكتروني، وإعداد المدربين من الميسرين الوطنيين لنشر ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض في جميع أنحاء الجمهورية.

واتفق الطرفان، على اختيار مستشفى مصري واحد ليتم تأسيسه كمستشفى نموذجي للرعاية الصحية المتمركزة حول المريض من خلال التوأمة مع مستشفى ياباني، سيتشارك المستشفى النموذجي الخبرات والممارسات الجيدة في PCC مع المنشآت الصحية الأخرى في مصر.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، السيدة ساداموتو يوتوري، نائب مدير فريق الصحة في المقر الرئيسي لجايكا، والسيدة إيتو تومومي، مسئول ملف الصحة لجايكا في مصر، والدكتور محمد حسن، مدير برامج جايكا في مصر.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة مي أبو الفتوح، مدير الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، الدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على وحدة المبادرات والتوعية بالهيئة، والدكتور مازن علاءالدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية بهيئة الرعاية الصحية.

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