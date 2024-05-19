الشهادة الاعدادية 2024.. اليوم طلاب الشرقية يؤدون امتحان مادتي الجبر والكمبيوتر

يؤدي نحو 142 ألفا و713 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية في التاسعة من صباح اليوم ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجياالمعلومات موزعين على 795 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب، والملاحظين والعاملين بالمدارس المنعقد بها الامتحانات.

واكد المهندس على عبدالرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن المديرية أنهت استعداداتها النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 م/ 2024 م والمقرر لها خلال الفترة من 18 حتى 23 مايو 2024م، بحسب الجدول المقرر والمعتمد من محافظ الشرقية.

وأشار وكيل الوزارة إلى ان عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 142 ألفا و713 طالبا وطالبة موزعين على عدد 795 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

مشيرا إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية مقسمين على النحو الآتي: عدد طلاب الشهادة الاعدادية العامة 141 ألفا و530 طالب وطالبة بعدد اللجان 775 وعدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 1100 بعدد اللجان 10 وعدد طلاب الشهادة الاعدادية الأمل 71 بعدد اللجان 8 وعدد طلاب الشهادة الاعدادية النور 10 بعدد اللجان لجنة واحدة ومن المقرر أداء طالبين في لجنة بمستشفى 57357.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأكد أن الامتحانات العامة أمن قومي يستوجب بضرورة بذل أقصى درجة من الجهد والإلتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية إمتحانية منتظمة يسودها الانضباط وان جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الإمتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول الوزارة على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الإمتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت وإنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ